Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řízení v zákazu

HRADECKO - V pátek přistižen, v sobotu ve vězení.

Hradečtí dopravní policisté v pátek 12.5. zastavili v ulici Náchodská v Hradci Králové ke kontrole osobní vozidlo značky Seat Alhambra jedoucí od Jaroměře. Třiatřicetiletého řidiče vyzvali k předložení všech dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, podrobení se dechové zkoušky a orientačnímu testu na drogy. Doklady kromě řidičského průkazu předložil, výsledek jeho zkoušky na alkohol byl negativní, test na drogy však odmítl a odmítl také lékařské vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu. Následně sdělil, že má vysloven 3letý zákaz řízení s platností do července 2023, což policistům potvrdila i lustrace v evidencích.

U 44letého spolujezdce policisté zjistili, že je po něm od konce srpna 2019 vyhlášeno celostátní pátrání na základě Okresním soudem v Ostravě vydaného příkazu k zatčení.

Oba muže policisté zadrželi a umístili do policejní cely. Muže v pátrání předali ostravskému soudu a řidiči posléze sdělili podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což hrozí až 2leté vězení.

V sobotu byl řidič převezen k soudu, kde soudce schválil dohodu o vině a trestu, na základě níž si muž odpyká nepodmíněný trest odnětí svobody v délce 6 měsíců a zákaz řízení na 24 měsíců. Jelikož dohoda nabyla okamžitě právní moci, muž putoval přímo do vězení.

por. Iva Kormošová

15.5.2023, 15.30





