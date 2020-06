Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidič pod vlivem alkoholu havaroval

TRUTNOVSKO – Narazil do stromu, označníku mostu a svodidel.

DN - Horní OlešniceV neděli 28. června krátce po 4. hodině ranní vyjížděli policisté k dopravní nehodě vozidla Subaru Legacy do obce Horní Olešnice. Podle prvotního šetření tu jeho řidič nepřizpůsobil rychlost jízdě na mokré vozovce a nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou. Následně dostal smyk, po kterém vyjel vlevo mimo komunikaci, kde přední částí narazil do stromu a označníku mostu. Po střetu ještě pokračoval v jízdě a narazil do železného svodidla. Z nehody řidič naštěstí vyvázl s lehkým zraněním a do péče si ho převzali přivolaní záchranáři. Dechové zkoušky u něho ale odhalily pozitivní hodnoty 1,37 a 1,45 promile alkoholu. Celková hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 430 tisíc korun.

Provinilci nyní v případě odsouzení z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí až 3 roky vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Během uplynulého víkendu řešili policisté na Trutnovsku ještě další čtyři hříšníky, kteří řídili pod vlivem návykových látek, nebo se zákazem řízení. Dvěma za dopravní přestupky (alkohol do 1 promile a pozitivní test na drogy) hrozí u správního orgánu pokuty a zákazy řízení. U třetího přístroj odhalil 1,5 promile alkoholu a za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky mu nyní hrozí až 2 roky vězení, peněžitý trest nebo zákaz řízení. V posledním případě pak řidička usedla za volant i přes pravomocný zákaz řízení a za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ji hrozí až dva roky odnětí svobody.

Policisté i nadále budou provádět silniční kontroly zejména se zaměřením na jízdu pod vlivem alkoholu či drog. Kontrolovat budou samozřejmě i dodržování ostatních dopravních předpisů.

nprap. Lukáš Vincenc

29. června 2020, 10:33

