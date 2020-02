Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Přihlásí se řidič sám?

HRADECKO - Střetl se s cyklistkou a ujel.

Včera 6.2. krátce před 17. hodinou došlo na křižovatce ulic Buzulucká a Pilnáčkova v Hradci Králové ke střetu osobního auta a cyklistky. Ta vlivem nárazu upadla na vozovku a utrpěla lehké zranění, s kterým byla převezena záchrannou službou do nemocnice. Osmdesátiletá žena jela po Buzulucké ulici ve směru do centra města a řidič jel po okruhu a odbočoval vpravo do Buzulucké. Neznámý řidič od nehody ujel, aniž by učinil opatření daná mu zákonem. Proto ho žádáme, aby se co nejdříve přihlásil na lince 158 nebo nejlépe přímo na dopravním inspektorátu v Malšovicích. Také uvítáme jakoukoliv informaci od případných svědků.

por. Iva Kormošová

7.2.2020, 9.10



