Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Přepadení benzinky

HRADECKO - Pachatel poranil obsluhu a z místa bez lupu utekl.

Včera 30.8. krátce před 10.45 jsme na lince 158 přijali oznámení o přepadení benzinové čerpací stanice v Novém Městě u Chlumce nad Cidlinou. Muž měl s nožem v ruce po obsluze požadovat vydání peněz. Žena kasu pomocí násady ubránila, přičemž ji muž nožem poranil na ruce a poté z místa uprchl.

Okamžitě byly do pátrací akce nasazeny tři desítky policistů včetně policejního psa a vrtulníku. Bohužel se muže nalézt nepodařilo. Z vyžádaných videozáznamů však policisté zjistili, že muž byl na benzince již ten den o hodinu dříve, dále zjistili, že z místa přepadení utekl směrem k obci Stará Voda, odkud mohl odjet autem.

Muž je 160 až 165 cm vysoký s hnědými vlasy. Na sobě měl červenou zimní bundu s kapucí, maskáčové kraťasy a bílé tenisky. Na obličeji měl nasazen respirátor, v ruce kuchyňský nůž a igelitovou tašku žlutobílé barvy.

Osmačtyřicetiletá žena byla převezena do nemocnice na ošetření, ke škodě na majetku nedošlo.

Žádáme veřejnost o pomoc. Kdo muže na videozáznamu pozná, nebo by mohl podat jakoukoli informaci k případu, ať zavolá na linku 158.

Za zvlášť závažný zločin loupež hrozí pachateli trest odnětí svobody od 2 do 10 let.

por. Iva Kormošová

31.8.2022, 13.15

