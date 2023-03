Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pozor na výhodné investice!

HRADECKO - Vidina zisku zapříčinila vysokou zadluženost.

Na policejní služebnu se včerejšího dne dostavil 48letý muž z Hradecka s podezřením, že se stal obětí podvodníka. Oznámil, že na internetu objevil reklamu na výhodné investice do akcií ČEZu, klikl na ni a vyplnil dotazník, na základě něhož se mu ozval makléř, s kterým se domluvil na počátečním vkladu. Následně si přes zaslaný odkaz do počítače i mobilu stáhnul program pro vzdálenou správu, a aby mohly být jeho účty spárovány, potvrdil zkušební platbu ve výši 350 tisíc korun. Jelikož se spárování nezdařilo, potvrdil další platbu v obdobné výši. O pravdivosti zkušební platby nepochyboval, protože věděl, že tolik peněz na účtu nemá. Vzápětí se muži ozvala pracovnice z jeho banky, že 800tisícový úvěr, o který žádá, má schválený a že mu z účtu odešly tři platby přesahující částku 900 tisíc korun. Na základě informace z banky, požadoval po makléři, který tvrdil, že disponuje pouze jeho počátečním vkladem a že banka musela udělat chybu, zrušení investičního účtu. Aby mohl být zrušen a odpárován, potvrdil další 10tisícovou platbu. Muži tak na účtu zůstalo pouhých 500 korun a 800tisícový dluh u banky.

Pokud se podaří neznámého pachatele dopadnout, bude mu za trestné činy podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací hrozit až 5letý trest odnětí svobody.

Opětně apelujeme na občany: Nevěřte nikomu neznámému, ačkoliv vám pošle kopie osobních dokladů či jakékoliv dokumenty potvrzující příslušnost k firmě. Nikdy nevíte, o koho se jedná. Neinstalujte si do počítače či mobilu pro vás neznámé programy. Nikomu nesdělujte přihlašovací kódy do internetového bankovnictví ani údaje z platební karty, Čtěte pozorně potvrzovací sms klíče. Ohledně svých úspor nebo investování využijte služeb bankovních domů nebo kamenných poboček finančních společností. Nepodléhejte výhodným nabídkám na internetu.

por. Iva Kormošová

10.3.2023, 10.45

