Pozor na podvodné SMS

KRAJ- Včera v kraji přišlo 5 poškozených celkem o téměř 1 milion korun.

Včera policisté v Trutnově, Jičíně a v Hradci Králové zadokumentovali 5 obdobných podvodů, přičemž škoda činí téměř 1 milion korun. Nejmenší odčerpaná částka z účtu poškozeného byla 23 tisíc a nejvyšší 386 tisíc korun.



Na policisty v Nové Pace se obrátila poškozená s tím, že jí přišla SMS zpráva ve znění: „Příspěvek na bydlení, který máte k dispozici“ a to dále s odkazem na stránky MPSV, přičemž po vyplnění zde požadovaných údajů byla přesměrována na podvodné stránky své banky. Zde zadala přihlašovací údaje a v ten okamžik přišla o 386 tisíc korun.

Další případ dokumentovali policisté na obvodní oddělení v Trutnově. Poškozená stejným způsobem přišla „jen“ o 23 tisíc korun.



Policie České republiky upozorňuje opakovaně občany na možnost falešných internetových stránek, které Vás dostanou do velkých finančních problémů. V žádném případě nikdy a nikam nezadávejte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. V případě, že se na tyto stránky „proklikáte“ přes odkazy, které obdržíte na mobilní telefon, zbystřete a svou činnost okamžitě ukončete.

por. Pižlová Šárka, DiS.

14. 10. 2022, 12:05

