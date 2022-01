Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pozor na investice do kryptoměny

TRUTNOVSKO - Žena přišla o téměř 550 tisíc korun!

Žena z Trutnovska se včera obrátila na policisty s tím, že se stala obětí podvodníka, který jí za použití „legendy“ nákupu kryptoměny připravil o téměř 550 tisíc korun.

Z její výpovědi vyšlo najevo, že si na internetu našla nabídku investování do kryptoměn u jedné společnosti. Po emailové a telefonické komunikaci si následně nainstalovala do svého počítače program umožňující vzdálený přístup. Po vzájemné domluvě s „pachatelem“ za účelem investice do kryptoměny a následného vyplacení zisku se přihlašovala do svých internetových bankovnictví a podvodník prostřednictvím vzdáleného přístupu zadával jednotlivé odchozí transakce na různé bankovní účty a tedy veškeré odchozí transakce probíhaly za jejího dohledu a s její aktivní účastí.

Případ šetří trutnovští kriminalisté pro podezření ze spáchání přečinu podvod, za což hrozí pachateli až 5 let vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

12. 1. 2022, 13:15

V kyberprostoru buďte opatrní.

Další podvod na investici do kryptoměny.

Opět varujeme před podvodníky.

