Potyčka skončila tragicky

KRAJ/NÁCHODSKO – Muž je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví.

Tragickou událostí z Broumova, ke které došlo v dosud nezjištěné době, pravděpodobně od soboty 17. června odpoledne do neděle 18. června dopoledne, se zabývají královéhradečtí krajští kriminalisté společně s náchodskými kolegy. Čtyřicetiletý muž měl v sobotních odpoledních hodinách navštívit svého o dvanáct let staršího kamaráda a jeho partnerku v bytě, kde společně rekonstruovali koupelnu. Po požití tvrdého alkoholu mělo nejdříve dojít ke slovní rozepři mezi partnery, následně také mezi kamarády. Obviněný měl muže nejdříve udeřit pěstí do obličeje, srazit ho na zem, kdy se při pádu měl starší z mužů udeřit hlavou o zeď, poté měl poškozeného silou vytlačit do jiné místnosti a opakovaně ho na pohovce dosud nezjištěným způsobem napadat do obličejové části. Následně měl z bytu i s partnerkou poškozeného odejít. Následující den, kdy se do bytu vrátil pro své nářadí, měl v přítomnosti partnerky poškozeného muže nalézt ležícího bez známek života v kuchyni.

Vyšetřovatel podal Okresnímu státnímu zástupci v Náchodě podnět k návrhu na vzetí obviněného cizince do vazby, který soudce dnešního dne akceptoval. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na osm až šestnáct let.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

21.6.2023, 9:50

