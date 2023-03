Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Posprejované vozidlo

HRADECKO -Škoda 20 tisíc korun.

V minulém týdnu jsme přijali oznámení o posprejovaném osobním vozidlu, které bylo zaparkované v ulici Slunečná v Hradci Králové. K incidentu mělo dojít v noci z 14. na 15.3., kdy neznámý pachatel na kapotě, dveřích a na střeše vytvořil červenou barvou svastiku v průměru o rozměrech 55 cm x 60 cm, čímž způsobil majiteli vozidla škodu ve výši 20 tisíc korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin poškození cizí věci a přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit autora kreseb, obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost. Kdo by mohl podat jakoukoliv informaci vedoucí k objasnění případu, ať zavolá na linku 158.

por. Iva Kormošová

20.3.2023, 14.15

