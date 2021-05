Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pomůžete se ztotožněním? - Aktualizace

HRADECKO - Dva neznámí mladíci zaútočili na sedícího muže.

AKTUALIZACE: Během včerejšího dne jsme obdželi několik oznámení, které pomohly se ztotožněním obou mladíků. Děkujeme médiím i veřejnosti za spolupráci.

por. Iva Kormošová, 25.5.2021, 11.30

_________________________________________________________________________________________________________________

Minulý týden v sobotu 15.5. v ulici V Kopečku v Hradci Králové před Pivním barem Bouda mezi 2.25 až 2.30 napadli dva muži zatím bez zjištěného důvodu na lavičce sedícího 35letého muže. Napadený muž utrpěl zranění, s kterým byl převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice na ošetření.

Zahájili jsme úkony trestního řízení pro přečin výtržnictví, za což pachateli hrozí až dvouleté vězení.



Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit totožnost útočících mladíků, obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost. Žádáme, aby se na linku 158 ozvali buď přímo útočníci, nebo svědci, kteří mladíky na videozáznamu poznali, nebo by mohli podat jakoukoliv informaci, která by přispěla k objasnění incidentu.

por. Iva Kormošová

24.5.2021, 10.00



