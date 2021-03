Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE - Policisté vyšetřují událost v zábavním parku v Chlumci nad Cidlinou

HRADECKO - Nafukovací skákací hrad se utrhl, zranilo se několik osob, včetně dětí.

AKTUALIZACE - Vyšetřovatel z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové v těchto dnech obvinil z trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 51letého muže, který byl zodpovědný za provozování atrakcí v zábavním parku.

Je mu kladeno za vinu, že skákací hrad dal do používání, aniž by ho nechal po dovozu ze zahraničí schválit v České republice a byl v souladu s normou ČSN. Dále nerespektoval další důležitou povinnost spočívající v dodržování bezpečnostních požadavků, a to zejména v provozování této atrakce do síly větru 38 km/h. Vlivem silného větru, který v té době foukal rychlostí 52 km/h, a také špatným ukotvením se skákací hrad, na kterém bylo nejméně 7 dětí ve věku 3 -12 let, odtrhl od kotvících bodů. Následně se převrátil, vznesl do vzduchu i s dětmi a odlétl do vzdálenosti přibližně 26 m, kde dopadl a zastavil se o jiné pevně ukotvené skákací atrakce. Děti během letu a dopadu z hradu vypadly a utrpěly různá zranění, některá z nich byla následným lékařským posudkem kvalifikována jako těžká újma na zdraví. Zraněna byla i jedna dospělá osoba, kterou utržená atrakce srazila. Shodou náhod nedošlo k ještě závažnějším poraněním či úmrtí.

Muži porušením důležité povinnosti vyplývající z jeho postavení, funkce nebo uloženou mu podle zákona, hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 4 let, nebo peněžitý trest.

por. Iva Kormošová, 8.3.2021, 9.00

Ve středu 26. 8. 2020 vyjížděli policisté obvodního oddělení v Chlumci nad Cidlinou k nahlášené události v místním zábavním parku, kde se krátce před půl jednou odpoledne uvolnila a převrátila atrakce pro dětské návštěvníky, skákací hrad. Podle prvotních informací se mělo na nafukovacím skákacím hradu zranit několik dětí. Na místě společně zasahovaly všechny složky IZS, které spolupracovaly na vyproštění osob, evakuaci a zajištění celého areálu, do péče záchranářů bylo na místě svěřeno 6 dětí. Na místo byl vyslán výjezd a celé šetření si převzali kriminalisté z územního odboru v Hradci Králové. Kriminalisté událost zadokumetovali a všechny její okolnosti, včetně podmínek, které jí předcházely, nyní prověřují.

Z šetření prozatím vyplynulo, že zraněno bylo celkem 7 osob, událost v současné době prošetřujeme jako možné ublížení na zdraví z nedbalosti, přičemž budeme za pomoci odborníků též zkoumat všechny skutečnosti, které k události vedly a rovněž i míru případného zjištěného protiprávního jednání. V současné době není proti žádné osobě vedeno trestní stíhání.

kpt. Mgr. Eva Prachařová

27. 8. 2020 v 10:30

