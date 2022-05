Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté se věnují budoucím adeptům na kolegy

NÁCHODSKO – Praxe na PČR.

V těchto dnech probíhá na Náchodsku 14 denní praxe 12 studentů bezpečnostně právních škol, kteří se rozhodli zjistit, co obnáší práce policistů. Studenti během dvou týdnů projdou jednotlivá oddělení a zjistí, jak je práce mužů a žen zákona různorodá, barvitá a samozřejmě i náročná.

Obvodní oddělení, dopravní inspektorát, oddělení obecné a hospodářské kriminality, bojaři, technici, preventista, psovodi, všichni představují svou část práce u sboru, které jako jednotlivá kolečka dobře promazaného stroje do sebe dokonale zapadají, aby na jejich konci splnili společný cíl - dopadení pachatele, záchrana života nebo třeba předcházení páchání trestné činnosti. Studenti si tak vyzkouší snímání otisků, zjistí, jak se zajišťují důkazy, dozví se více informací k výcviku, který absolvuje každý příslušník bezpečnostního sboru. Poznají naši výstroj a výzbroj, spolu s používanou technikou. Nahlédnou do „mrtvých“ spisů, aby viděli, jak náročné je vést trestní řízení a nahlédnou i do některých systémů, které využívá policie pro svou každodenní práci.

Policisté jim představí zajímavou práci, ve které se nemusí bát stereotypu. Pomáhat lidem, kteří budou jejich pomoc potřebovat, zachraňovat životy, odhalovat trestnou činnost pachatelů, prostě vykonávat práci, která má smysl. To je myšlenka, kterou se snaží policisté studentům předat a přitom zjistit, zda právě mezi nimi nenajdou své budoucí kolegy.

por. Mgr. Lucie Konečná

18.5.2022, 13:30hod

