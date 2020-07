Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté se obrací na veřejnost

JIČÍNSKO – Hledají možné svědky dvou dopravních nehod.

Jičínští dopravní policisté v současné době mimo jiné šetří dvě dopravní nehody, u kterých svým svědectvím můžete výrazně přispět k jejich řádnému objasnění.

DN u obce Osek ze dne 23. 06. 2020K první z nich došlo již 23. června krátce po sedmnácté hodině na silnici I. třídy číslo 16 v katastru obce Osek u vodní plochy Šlejferna. V uvedenou dobu jel ve směru od Mladé Boleslavi na Jičín na svém speciálním jízdním kole Superior CRB devětatřicetiletý cyklista. Ten měl na uvedeném místě započít s odbočováním vlevo, aniž by se řádně přesvědčil, zda není již předjížděn jiným účastníkem silničního provozu. Ve stejnou dobu ho měl již předjíždět dvaašedesátiletý řidič nákladního vozidla Renault s přívěsem. V důsledku toho měl cyklista narazit do přepravovaného osobního vozidla převáženého na přívěsu. Vlivem srážky muž upadl z kola a přivodil si zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice. Alkohol u obou účastníků dopravní nehody policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Celková škoda je odhadnuta na částku 30 tisíc korun.

DN Jičín ze dne 14. 07. 2020Druhá dopravní nehoda se odehrála 14. července kolem jedenácté hodiny dopolední v Jičíně. Nezjištěná řidička s nezjištěným vozidlem měla jet po vedlejší ulici Nábř. Irmy Geisslové ve směru do ulice Raisova. Při přejíždění ulice Ruská pravděpodobně nedala přednost v jízdě motocyklu Yamaha jedoucímu po hlavní silnici ve směru od centra k Lidickému náměstí. Šestnáctiletý řidič motocyklu již nestačil zareagovat a narazil do pravého boku nezjištěného vozidla. Nehoda si vyžádala lehké zranění motorkáře. O dopravní nehodě se policisté dozvěděli až po dodatečném nahlášení. Celková škoda je předběžně vyčíslena na částku 17 tisíc korun.

V souvislosti se stále probíhajícím šetřením a na základě dosavadních výsledků se policisté obrací na veřejnost či případné další svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali poblíž uvedených míst dopravních nehod.

Především prosíme řidičku nezjištěného vozidla, aby se sama přihlásila, a to z důvodu řádného objasnění dopravní nehody.

Jakékoliv případné informace prosím sdělte přímo jičínským dopravním policistům na telefonní číslo 974 533 250.

Děkujeme.

nprap. Aleš Brendl

28. července 2020; 11:25

vytisknout e-mailem