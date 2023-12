Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté přispěli k záchraně života

TRUTNOVSKO - Použili přístroj AED.

Policisté z Hostinného v uplynulých dnech byli přivoláni operačním důstojníkem do Chotěvic k osobě, která nejevila známky života.

Osoba muže se nacházela v kotelně domu, kde probíhala laická resuscitace. Policisté neprodleně nemocnému přiložili k tělu přístroj AED, který po ukončení analýzy doporučil výboj. Poté policisté společně s dobrovolnými hasiči z Hostinného pokračovali v resuscitaci až do příjezdu zdravotníků, kteří muže letecky transportovali do Hradce Králové.

por. Pižlová Šárka, DiS.

28. 12. 2023, 7:20

