Policisté pomohli zachránit lidský život

RYCHNOVSKO – Rychlá spolupráce všech složek IZS zachránila muži život.

Jako již mnohokrát v minulosti, tak i dnes přinášíme příběh, který dokazuje, jak skvěle funguje spolupráce mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému, jejichž příslušníci každodenně zachraňují lidské životy.

Jedna taková událost se stala včera 8. března 2021 v Častolovicích, kde zkolaboval dvaasedmdesátiletý muž, kterému se náhle zastavilo srdce. Na místo jako první dorazili kostelečtí policisté, kteří okamžitě začali s jeho oživováním. Po chvíli dorazili i dobrovolní hasiči z Častolovic a first responder a za použití 2 výbojů AED a neustálé resuscitace muže všichni společně oživovali až do příjezdu ZZS. Ti si jej následně převzali do své péče a vrtulníkem transportovali do fakultní nemocnice. Díky profesionální a okamžité pomoci se podařilo muže zachránit.

"Dovolte, abych vyjádřil upřímné poděkování Vašim policistům, kteří s námi dnes zasahovali v Častolovicích u případu náhlé zástavy oběhu. Jejich nasazení a upřímná lidská snaha o záchranu života spolu s profesionalitou, se kterou prováděli resuscitaci a defibrilaci pacienta před naším příletem jistě stojí za poděkování a velkou pochvalu", uvedl na jejich adresu vedoucí lékař.

Nelze než vyzdvihnout spolupráci jednotlivých složek a zároveň policistů, kteří ačkoli nejsou profesionálními záchranáři a byli vystaveni velkému psychickému vypětí, dokázali vyhodnotit situaci a včas pomoci. Žádný nácvik totiž nedokáže simulovat ostrou akci, přesto si policisté v podobných situacích, jak bylo v minulosti mnohokrát ověřeno, dokáží poradit.

por. Mgr. Lucie Konečná

9.3.2021, 12:00hod

