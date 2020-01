Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté pátrají po svědcích dopravní nehody

JIČÍNSKO - Přispějte k řádnému objasnění celé události.

DN Jičín ze dne 22. 01. 2020Jičínští dopravní policisté se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při šetření dopravní nehody, ke které došlo 22. ledna krátce před pátou hodinou ranní v Jičíně.

Dosud neznámý řidič nezjištěného vozidla jel po hlavní silnici ve směru k autobusovému nádraží ulicí 17. listopadu. Následně měl odbočit na vedlejší silnici do ulice Popovická a pokračovat ve směru na obec Popovice. V prostoru křižovatky měl předjíždět šestačtyřicetiletého cyklistu, který jel na elektrokole značky Leader Fox. Ten měl v úmyslu odbočit vlevo a pokračovat dále po hlavní silnici do ulice Riegrova. Řidič osobního vozidla pravděpodobně osvětleného cyklistu přehlédl a pravou přední částí vozu do něho narazil. Ten v důsledku střetu upadl na zem a způsobil si zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice. Ještě předtím u něho policisté na místě provedenou dechovou zkouškou vyloučili požití alkoholu. Řidič osobního vozu z místa dopravní nehody ujel. Celková škoda na jízdním kole je předběžně odhadnuta na částku jeden tisíc korun.

V souvislosti s probíhajícím šetřením a na základě zjištěných informací se policisté obrací na veřejnost či případné svědky celé události o pomoc při šetření přesné příčiny dopravní nehody a míry zavinění.

Jakékoliv informace k průběhu dopravní nehody prosím sdělte policistům přímo na dopravní inspektorát v Jičíně na telefonní číslo 974 533 250.

Za případnou pomoc děkujeme.

nprap. Aleš Brendl

30. ledna 2020; 11:10

