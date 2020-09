Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pokus vraždy

KRAJ - Matce novorozence hrozí výjimečný trest.

Na konci května jsme přijali oznámení na podezření z týrání měsíčního dítěte, které ve vážném stavu skončilo v nemocnici. Jeho 25letou matku z Hradce Králové jsme záhy obvinili z těžkého ublížení na zdraví a soudce ji poslal do vazby. Na základě zadaného znaleckého posudku soudního znalce z oboru lékařství, z kterého vyplynulo, že žena přímo ohrozila své dítě na životě, jsme případ v těchto dnech překvalifikovali na zvlášť závažný zločin vražda ve stádiu pokusu.

Pokud ji soudce uzná vinnou, může ji poslat do vězení na 15 až 20 let nebo ji uložit výjimečný trest.

por. Iva Kormošová

3.9.2020, 14.40

