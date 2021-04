Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pokus vraždy ve věznici

KRAJ - Muži hrozí několikaleté prodloužení pobytu ve vězení.

V těchto dnech vyšetřovatel z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje obvinil ze zvlášť závažného zločinu vražda ve stadiu pokusu 35letého vězně. K pokusu vraždy došlo dne 19.3. ve věznici Valdice, kde se v kulturní místnosti nejdříve vzájemně slovně a poté i fyzicky napadli dva spoluvězni. Obviněný muž přesto, že se o 6 let mladší muž vzdával, pokračoval v surovém útoku, který zakončil skokem oběma svými koleny na hlavu ležícího muže. Ten skončil s vážným zraněním v nemocnici.

Ze znaleckého posudku vyplynulo, že obviněný muž útočil velmi rizikovým a extrémně nebezpečným způsobem tak, že mohl poškozenému, u kterého je stále nejasná prognóza vyléčení, způsobit smrtelná poranění.

Muž si ve Valdicích odpykával 30 měsíční trest za napadení příslušníka vězeňské služby v roce 2017 ve věznici Ostrov. V rejstříku trestů policisté zjistili, že muž byl již 12x odsouzen za hlavně násilnou trestnou činnost dohromady k téměř 20 letům odnětí svobody .

Nyní muži hrozí trest odnětí svobody od 10 do 18 let.

