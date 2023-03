Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podvodné vylákání peněz

HRADECKO - V tomto týdnu již druhá oběť.

Ve včerejších večerních hodinách jsme na policejní služebně přijali oznámení o podezření z podvodu. Sedmdesátiletá žena uvedla, že ji zavolal neznámý člověk vystupující jako manažer banky, který ji přesvědčil, že u ní došlo ke zneužití bankovní identity. Aby své úspory ochránila, je třeba peníze z účtu vybrat a vložit je na rezervní konto. Žena peníze na bankovní přepážce vybrala a část vložila do bitcoinmatu. Jelikož bitcoinamt přestal fungovat, byla nasměrována k jinému, do něhož vložila zbytek peněz. Při vkládání poslední bankovky byla upozorněna náhodným kolemjdoucím na možný podvod. Žena, která do bitcoinmatu vložila 1,2 mil. korun a které zbyly v ruce jen účtenky o vkladech, poté zavolala na linku 158.

Policisté případ kvalifikovali jako podvod ve čtvrtém odstavci, u kterého je sazba trestu odnětí svobody na 2 až 8 let.

V tomto týdnu se jedná již o druhý podvod s obdobnou smyšlenou legendou.

Varujeme občany před neznámými volajícími. Kdokoliv se může po telefonu, přes sociální sítě či přes e-mail vydávat za kohokoliv. Banka s Vámi nikdy nebude takovýmto způsobem řešit nic ohledně Vašeho účtu. Hlavně Vás nebude nabádat k vybrání peněz, natož vložit je do jiného "úložiště". Uvědomte si, že základní odpovědnost za správné vedení bankovního účtu a nakládání s prostředky na účtu klienta nese banka.

Další preventivní rady

por. Iva Kormošová

24.3.2023, 10.45

vytisknout e-mailem