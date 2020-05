Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nákup aut přes internet

KRAJ - Neúspěšný hned ve třech případech.

Tři případy podvodů přes internet, kdy si kupující chtěli koupit motorové vozidlo, které ale stejně jako investované peníze nikdy nespatřili, vyšetřují v současné době kriminalisté tří územních odborů.

PŘÍPADY

Náchodsko - Land Rover a bitcoiny

Náchodští kriminalisté šetří případ z konce dubna tohoto roku. Doposud neznámý pachatel vystupující zřejmě pod nepravým jménem v 5 případech podvodně vylákal pod smyšlenými záminkami plateb pro zprostředkovatele prodeje vozu zn. Land Rover z kupující částku v řádech deseti tisíců korun. Platby probíhaly prostřednictvím bitcoinových portálů. Kupující doposud neobdržela ani požadované zboží, ani se jí nevrátila zaplacená finanční částka.



Rychnovsko - Škoda Superb se zaplacenou zálohou

Osobní auto uvedené značky, typ 2.0 TDI z roku 2015, nabízel prodávající počátkem května na jednom portále. Zájemce z Dobrušska komunikoval pařes e-mail i whatsapp, a to jak s fiktivním prodávajícím, tak i s přepravní společností, která měla vůz doručit. Dle pokynů poškozený nejprve zaplatil zálohu a kurzovné a později kvůli údajně vzniklým komplikacím při přepravě z Německa měl doplatit i zbývající částku za auto v řádech deseti tisíců korun. Doplatek předem poškozený odmítl uhradit a přestože mu přepravce oznámil, že jím uhrazenou zálohu za superb posílá zpět, poškozenému doposud nepřišla. Kontakt na prodávajícího i dopravce přestal být poté aktivní.



Trutnovsko - Volkswagen Tiguan s oběma splátkami

Podvod podle téměř totožného scénáře šetří i kriminalisté v Trutnově. Na inzerát na jednom z portálů reagoval počátkem května zájemce, který po komunikaci přes e-mialové adresy poslal na uvedený bankovní účet první zálohu v řádech tisíců euro. I zde došlo dle zprostředkovatelů ke komplikacím při dopravě vozu z Německa a tedy i na následný požadavek uhrazení druhé poloviny požadované částky. Tu zájemce opět v řádech tisíců ero uhradil. Po zaplacení celé požadované sumy za zboží se stal kontakt s prodávajícím i přepravní společností náhle a trvale nefunkční.



Ve všech třech případech se doposud neznámí pachatelé přečinu podvodu dopustili za nouzového stavu, hrozí jim tedy až osmiletý nepodmíněný trest.



MODUS OPERANDI

Podvodné jednání prodávajících je obdobné, poměrně časté, na internetu probíhající už několik let a v rámci celé Policie ČR evidované ve stovkách případů. Podvodníci nabízejí k prodeji motorová vozidla na českých nebo německých inzertních portálech, a to vždy pod smyšlenou legendou. Na internetu pachatelé vždy vystupují anonymně, používají anonymizační služby ke skrytí přístupového bodu IP adres. K přesvědčení o věrohodnosti obchodu zneužívají naskenované, popřípadě ofocené osobní doklady cizích osob, jež před transakcí ochotně poskytnou kupujícímu. Fotografie nabízených motorových vozidel podvodníci stahují nahodile z internetu. Identifikovat podvodníka podle uvedeného bankovního účtu, na který poškození převádějí požadované finanční částky, je rovněž neúčinné, protože tyto účty jsou založeny tzv. bílými koňmi (např. bezdomovci), kteří se s podvodníkem neznají a kteří mu za úplatu předají autentizační údaje k internetovému bankovnictví spolu s platební kartou. Podvodníci poté vyberou finanční hotovost v bankomatech po celé Evropě. Podvodníkům nahrává zejména časová prodleva při oznámení podvodu a rovněž při následné spolupráci s cizozemskými orgány. Pokus o zastavení platby z účtu poškozeného přichází také pozdě v okamžiku, kdy již je transakce provedena.



LEGENDY

"Jsem v Německu, ale auto, které prodávám, je v Holandsku, zajistím dobře a levně spediční firmu, tak daleko si přece pro auto nepojede…."

"Vracím se do Anglie, kde je volant na druhé straně, doporučili mi auto prodat zde v Německu, posílám kopii technického průkazu a svého pasu…"

"Jsem architekt, který se vrací do Finska a potřebuje v Německu vrátit auto. Posílám fotografii tachometru, pro jazykovou barieru bude lepší komunikace přes –email, než bych posílal číslo telefonu…."

"Zajistím a zaplatím převoz osobního auta a po jeho doručení budete mít pět dní na vyzkoušení vozidla a kdyby se vám vozidlo nezamlouvalo, můžete ho vrátit..."

Pro zvýšení důvěryhodnosti celého podvodu pachatelé vytvoří webové stránky spediční společnosti a poškození tak nabývají dojmu, že jim je touto spediční společností vozidlo skutečně zasláno. K tomu například obdrží i tzv. trackové číslo, podle které mohou na těchto podvodných webových stránkách transport vozidla sledovat. V mnoha případech byli poškození přímo z této smyšlené spediční společnosti telefonicky či jinak kontaktováni..

Dalším trikem je vytvoření fiktivních stránek známého celosvětového portálu, na kterém probíhají nákupy. Kupujícího informují, že je tam vozidlo inzerováno a skrze tento portál bude také provedena platba. Ujišťují ho rovněž, že na portále budou peníze uloženy do doby, než si věc převezme a zároveň má možnost 14ti denní zkušební doby, po kterou může zboží vrátit a zpět dostane i své peníze.



PREVENCE

Nakupování přes internet je stále více oblíbené, zákazník totiž nemusí nikam chodit a z pohodlí domova si objedná, na co si vzpomene. Takový nákup však může přinášet mnohá rizika. Na internetu se nacházejí podvodníci, kteří se snaží virtuální prostředí využít k podvodům.

Nebezpečné on-line nakupování:

• Podezřele nízké ceny v porovnání s ostatními prodejci.

• Nestandardní požadavky jako platba předem.

• Podezřelý vzhled webových stránek.

• Podezřelé obchodní a reklamační podmínky daného obchodu.

• Krátce registrovaná doména.

• Neexistující sídlo firmy.

• Neuvedení telefonu a adresy sídla firmy.

• Vyhýbavé odpovědi prodávajícího k osobní schůzce.

• Pouhá emailová komunikace a nemožnost se s prodávajícím spojit telefonicky.

Obezřetnost je tak na místě.

• Možnost případného osobního kontaktu s prodejcem zvyšuje důvěryhodnost.

• Dobré recenze na srovnávacích portálech, pokud je těchto doporučení málo, je lepší se obchodu vyhnout.



Policie proto doporučuje dbát opatrnosti a dodržovat zásady bezpečného obchodování.



por. Mgr. Alena Kacálková

27. května 2019

vytisknout e-mailem