Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podvod s bitcoiny

TRUTNOVSKO - Neznámý muž nabízel pomoc, oznamovatele však okradl.

Den před Štědrým dnem se na policisty ve Dvoře Králové nad Labem obrátil muž s tím, že se stal obětí podvodníka ve věci investic s bitcoiny.



Z jeho výpovědi vyplynulo, že ho telefonicky kontaktoval neznámý muž z jedné společnosti, který mu nabídl pomoc získat finanční prostředky z dřívějších obchodů. Jelikož oznamovatel opravdu před několika lety obchodoval na burze, přišlo mu to vhod. Dle pokynu volajícího si nainstaloval do počítače program ANYDESK a dále sdělil „podvodníkovi“ kód, který mu přišel SMS zprávou. Jakmile toto učinil, všiml si v internetovém bankovnictví příchozích, ale i odchozích plateb. Navíc mu byla schválena bez jeho vědomí půjčka na 138 tisíc, která byla ještě ten den převedena neznámo kam. Druhý pokus o půjčku 480 tisíc korun, však banka ku štěstí poškozeného již neschválila. Poškozený předběžně přišel o částku přesahující 200 tisíc korun.

Případ šetříme pro podezření ze spáchání přečinu podvod a přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací, za což hrozí pachateli až 5letý pobyt za mřížemi.

Policie České republiky doporučuje občanům, aby si neinstalovali do svých počítačů program Anydesk, což je vzdálený přístup k počítači. Cílem podvodných volání od fiktivních pracovníků různých firem je vždy získání přístupu k vašemu bankovnímu účtu a následné získání vašich finančních prostředků.

27. 12. 2022, 12:30

