Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

"Pod lampou je největší tma"

HRADECKO - V blízkosti služebny se vařil pervitin.

Minulý týden policisté z územního odboru Hradec Králové zabývající se toxikriminalitou provedli na základě příkazu soudkyně domovní prohlídku dvou bytů, u jejichž nájemců bylo podezření na výrobu pervitinu. Oba byty se nacházely v jednom vchodu bytového domu v těsné blízkosti jedné z policejních služeben v Hradci Králové. V obou bytech policisté zajistili věci běžně využívaných k výrobě a distribuci omamných a psychotropních látek a dále látky chemického a rostlinného původu. Oba nájemce (muži ve věku 56 a 59 let) zadrželi a následně obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim hrozí trest odnětí svobody na 2 roky až 10 let.

Muži nezávazně na sobě vyráběli pervitin, který sami užili, nebo prodali jiným osobám.

Šetřením policisté zjistili, že muži již několik let nepracují, starší byl dokonce naposledy řádně zaměstnán v roce 2006, přesto u něho zajistili téměř 50 tisíc korun. Z evidencí policisté dále zjistili, že oba muži mají bohatou trestní minulost, která souvisela s distribucí a výrobou drog. Mladší muž má v rejstříku trestů celkem 8 záznamů s posledním odsouzením z roku 2017 a starší 14 záznamů s posledním odsouzením z roku 2020.

por. Iva Kormošová

24.4.2023, 8.45

