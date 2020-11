Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pěstování marihuany

HRADECKO - Téměř třímetrové rostliny sklidili policisté.

Na začátku října policisté zasahovali v jednom rodinném domě na Hradecku, kde měla být pěstována marihuana. V zadní části zahrady objevili 17 rostlin marihuany o výšce od 180 do 260 cm. Čtyřiatřicetiletý pěstitel je policistům dobrovolně vydal. Rostliny putovaly k odbornému zkoumání, při kterém se zjistilo, že z nich celková upotřebitelná hmota by byla více jak 11 kg, v níž bylo 0,33 kg čistého delta 9 THC.

Z vyšetřování vyplynulo, že muž v minulosti dvakrát za sebou vypěstoval vždy jednu až pět rostlin a jelikož mu nestačily, letos na jaře koupil 50 semínek, z nichž mu 17 vzešlo.

Jelikož vypěstoval marihuanu ve značném rozsahu, policisté ho obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.

por. Iva Kormošová

10.11.2020, 15.00

