Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Peněženku nikdo nevrátil

NÁCHODSKO – Buďte opatrní.

Na počátku je vždy stejný scénář. Přicházíte do obchodu s hlavou plnou myšlenek ze zaměstnání, přemýšlíte, co budete muset udělat doma a samozřejmě co nakoupíte. Tašku máte lehce zavěšenu přes rameno, popřípadě jí pro rychlejší výběr zboží, uložíte do košíku. Někdy do košíku odložíte jen peněženku a věnujete se nákupu zboží. Takové chvíle velmi často využijí zloději, a vy pak marně u pokladny hledáte peníze i doklady. Stát se může i to, že vám omylem peněženka při ukládání do tašky, vypadne vedle, čehož si nevšimnete a ztrátu zjistíte až později.

Podobný případ se stal v posledních dnech na Náchodsku, kdy si žena nevšimla, že peněženka při navracení do tašky zřejmě skončila volně v košíku. Když po pár minutách zjistila, že peněženku nemá, vrátila se do obchodu, kde už peněženka v košíku neležela. Někdo byl rychlejší než ona a nalezenou peněženku si ponechal. Našel v ní nejen osobní doklady majitelky a platební kartu, ale také finanční hotovost 1 200 korun. Svým jednáním se pachatel dopustil přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což hrozí až dva roky do vězení. Policisté nyní prověřují kamerové záznamy a vyslýchají svědky. Povinností každého je nález odevzdat, nejlépe přímo majiteli. Pokud na něj není kontakt, tak na příslušném městském úřadě (ztráty a nálezy), případně na služebně policie.

Kapesní zloděj má hbité prsty, dobře si vyčíhne chvilku, kdy necháte košík s kabelkou bez dozoru. Stačí chvilka a peníze, doklady, mobil změní majitele.

Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší počet lidí, například supermarkety, hromadné dopravní prostředky, sportovní a kulturní akce, hrady a zámky a samozřejmě rušné ulice. Využívají nepozornosti lidí.

Samotná krádež bývá blesková a předem pečlivě připravená akce. Často se okradený o chybějících dokladech a peněžence dozví až mnohem později a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo.

Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů?

· Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot.

· Ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek.

· Nenoste své osobní doklady v peněžence.

· Nemějte při sobě větší finančních hotovost, využívejte bezhotovostního platebního styku.

· V případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte.

· Identifikační číslo karty (PIN) mějte odděleně od samotné karty.

por. Mgr. Lucie Konečná

12.1.2022, 12:00hod.

