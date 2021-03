Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátrání se šťastným koncem

RYCHNOVSKO - Díky pomoci všímavých spoluobčanů.

Událost plná obav a strachu skončila nakonec během několika hodin úspěšnou záchranou.

Včera v sedm hodin ráno přijímá operační důstojník telefonát, ve kterém mu oznamovatelka s obavami sděluje, že její dospělá dcera, která se vypravila do práce, do zaměstnání nedošla. Zároveň dodává, že toto je zcela výjimečná situace, ke které nikdy předtím nedošlo.



Informaci přebírají policisté místně příslušného obvodního oddělení v Dobrušce spolu s kolegy policejní služebny v Opočně, kde se žena měla pohybovat. Mobilní telefon, na který se pokoušejí dovolat, je vypnutý. Po zjištění základních skutečností o jednačtyřicetileté ženě vyhlašují pátrání po osobě a vydávají se do terénu. Prohledávají okolí jejího bydliště a další místa, kde by se mohla nacházet. Procházejí kamerové záznamy kamer na obecních budovách i v obchodech a rozkrývají časovou osu pohybu pohřešované. Pro rychlou a úspěšnou akci požádají o pomoc městský úřad, který rozhlasem vyhlašuje pátrání s popisem ženy a jejím posledním zjištěným pohybem a žádá občany o spolupráci. Strhne se lavina telefonátů a jeden z nich přinese policistům zásadní poznatek. Volající udává čas a lokalitu, ve které ženu v časných ranních hodinách zahlédl.

Nejbližší policejní hlídka ihned vyjíždí uvedeným směrem. Ve členitém terénu prohledávají dva policisté každé zákoutí a v jednom z nich, pod skalnatým převisem, nalézají krátce po poledni pohřešovanou ženu. Ta je zraněná, podchlazená a v šoku. Okamžitě ji přikrývají svými bundami a z auta přinášejí i nouzovou izotermickou přikrývku. Ženu udržují při vědomí a v teple až do rychlého příjezdu záchranářů, kteří pacientku transportují do nemocnice. Vzhledem k tomu, že nalezená paní byla v ten okamžik imobilní a nacházela se v místě mimo cestu, rychlé a úspěšné pátrání ji zachránilo minimálně před vážnými komplikacemi.

Pátrání, které končí dobře a s nadějí, je pokaždé velkým povzbuzením i pro samotné policisty a všechny zúčastněné.

Děkujeme všem občanům, kteří se na rychlém nalezení ženy podíleli a svými informacemi nás pomáhali nasměrovat ke šťastnému cíli.

Velký dík rovněž patří všem složkám IZS, příslušníkům Armády ČR a Městskému úřadu Opočno.

por. Mgr. Alena Kacálková

25. března 2021

