Pátrání po dívce - aktualizace

NÁCHODSKO - Odjela do školy a už se neozvala.

Aktualizace: Odvoláváme pátrání po 16leté dívce. Dnešního dne se sama v doprovodu rodinného příslušníka dostavila v pořádku na policii.

Děkujeme všem za spolupráci.

por. PhDr. Jaroslav Matoušek, 21. 10. 2020, 15:30



Policie pátrá po 16leté dívce, která dne 08. 10. 2020 odjela z místa trvalého bydliště v Broumově do školy v Novém Městě nad Metují, ale tam již nedojela. Policisté prověřili všechna místa, kde by se mohla zdržovat, bohužel však bez úspěchu. Jedna z variant je i to, že by se mohla pohybovat se svým přítelem, ke kterému se pravděpodobně uchýlila po roztržce s rodiči a to někde na Jablonecku. Po dívce nepátrá jen policie, ale i její rodina, která je jejím útěkem zdrcena.

Policie se proto obrací na veřejnost se žádostí o pomoc. Jakékoliv informace k hledané dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.



Bližší informace o hledané dívce jsou zde. Pokud odkaz není funkční, pátrání bylo odvoláno.

Policie předem děkuje všem za případnou spolupráci.

por. PhDr. Jaroslav Matoušek

19. 10. 2020, 10:30

