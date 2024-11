Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátrání po cyklistovi

HRADECKO - V polovině srpna se měl střetnout s chodkyní.

Dne 17.8. krátce před 20. hodinou mělo v podchodu pod silnicí v ulici Pilnáčkova v Hradci Králové ve směru od Šimkových sadů k OD Kaufland dojít ke střetu cyklisty s chodkyní. Muž na jízdním kole měl zezadu narazit do ženy jdoucí ve stejném směru. Žena ve věku 59 let utrpěla zranění, s kterým byla převezena záchranou zdravotnickou službou do nemocnice. Neznámý cyklista neučinil opatření daná mu zákonem a z místa nehody ujel.

Jelikož se nepodařilo zjistit totožnost cyklisty, policisté dopravní nehodu po dvou měsících odložili. Nyní se však přihlásil svědek, který dodal videozáznam, na kterém je zachycen cyklista.

Žádáme tohoto cyklistu, nebo osoby, které muže poznají, aby neprodleně zavolali na linku 158, nebo se dostavili na hradecký dopravní inspektorát sídlící na Ulrichově náměstí.

por. Iva Kormošová

22.11.2024, 14.00

