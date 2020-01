Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po vězni

NÁCHODSKO - Muž odešel z nestřeženého pracoviště.

Pátrači z územního odboru Náchod pátrají po vězni, který v polovině června loňského roku odešel z nestřeženého pracoviště v obci Rychnovek. Osmadvacetiletý muž byl umístěn ve věznici Odolov, odkud do práce každodenně dojížděl. Muž s posledním trvalým bydlištěm na Hradecku za trestný čin křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek nastoupil do vězení v polovině května 2017 a konec trestu mu měl vypršet v srpnu 2020. Přestože policisté prověřili všechna možná místa, nepodařilo se jim ho do současné doby najít. Proto se obracejí s žádostí o pomoc na veřejnost. Informaci o muži mohou občané podat na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.

Podrobnější informace o osobě v pátrání zde. Pokud je odkaz nefunkční, pátrání bylo odvoláno.

por. Iva Kormošová

23.1.2020, 14.00

