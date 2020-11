Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po řidiči

NÁCHODSKO - Celníci pronásledovali odcizené vozidlo, které zůstalo opuštěné v lese.

Včera 11.11. pár minut před půl jedenáctou dopoledne jsme na lince 158 přijali oznámení od celníků, kteří pronásledují osobní vozidlo značky Škoda Octavia, jehož řidič odmítá zastavit a ujíždí od hraničního přechodu v Náchodě směrem k České Čermné. Příslušníci Celní správy pronásledovali auto, které je evidováno jako odcizené, až do lesa mezi obcemi Borová a Sendraž, kde řidič zastavil a uprchl neznámo kam. Podrobnosti Celní správy zde. Do následující pátrací akce po řidiči bylo nasazeno několik hlídek policistů včetně psovodů se služebními psy a vrtulník. Uprchlého řidiče se však bohužel do současné doby vypátrat nepodařilo. Pro špatnou přístupnost místa nebylo možno vozidlo z místa odtáhnout a než došlo k předání majiteli, bylo na místě střeženo policejní hlídkou.

Při ujíždění řidič narazil do tří vozidel, z nichž u dvou způsobil dohromady škodu za 100 tisíc. U třetího vozu zatím škodu nevíme, protože se řidič přihlásil dodatečně a podrobnosti se teprve budou zjišťovat.

Žádáme svědky, kteří by mohli poskytnout jakoukoliv informaci k uprchlému řidiči, ať zavolají na linku 158.

por. Iva Kormošová

12.11.2020, 13.30



