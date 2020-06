Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po pachatelích

RYCHNOVSKO - Dva muži se vloupali do baru.

Policisté z územního odboru Rychnov nad Kněžnou od pondělí 22.6. pátrají po dvojici mužů, která se vloupala do jednoho baru na Rychnovsku. Muži za užití násilí vnikli do provozovny, kde vypáčili skříňku, ve které byl trezor s finanční hotovostí. Ten odnesli i s desítkami krabiček cigaret. Majiteli baru způsobili škodu za téměř 110 tisíc korun.

Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit jejich totožnost, obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Kdo muže pozná, ať zavolá na linku 158, nebo se přímo dostaví na jakoukoliv policejní služebnu.

Pokud se podaří pachatele dopadnout a soudce je uzná vinnými, mohou být za trestný čin krádež a poškození cizí věci odsouzeni k odnětí svobody až na 5 let.



por. Iva Kormošová

26.6.2020, 16.00





