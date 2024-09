Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po ozbrojeném muži

TRUTNOVSKO - Muž je podezřelý z napadení jiného muže.

Od úterních (17.9.) odpoledních hodin pátráme po 28letém muži, který měl napadnout na autobusovém nádraží v Trutnově po vzájemném slovním konfliktu 38letého muže. Napadený muž byl s bodným zraněním letecky transportován do nemocnice. Útočník z místa činu utekl.

Policisté případ šetří jako trestný čin těžké ublížení na zdraví, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody na 3 až 10 let. Po muži policisté usilovně pátrájí a zjistili, že byl naposledy viděn v Hradci Králové. Žádají veřejnost o pomoc. Kdo si muže všimne, nebo by mohl o něm podat jakoukoliv informaci, ať okamžitě zavolá na linku 158. Varujeme občany před jakýmkoliv kontaktem s ním, protože by mohl být ozbrojen nožem.

por. Iva Kormošová

19.9.2024, 11.00



