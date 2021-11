Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po cyklistovi

NÁCHODSKO - Muž na kole měl srazit chodkyni.

V sobotu 13.11. v 17.20 jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, při které měl v náchodské ulici U Tří Dvorců cyklista jedoucí od horní nemocnice směrem k zimnímu stadionu srazit chodkyni jdoucí ve stejném směru. Žena vlivem střetu upadla na zem, čímž utrpěla zranění, s kterým byla převezena rychlou záchrannou službou do nemocnice. Cyklista po nehodě z místa odjel, aniž by učinil opatření daná mu zákonem. U 42leté chodkyně byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou.

Jelikož se nám do současné doby nepodařilo cyklistu, který měl jet na horském kole a měl mít krosovou helmu v černooranžové barvě, vypátrat, žádáme jeho nebo případné svědky nehody nebo někoho, kdo by mohl pomoci se ztotožněním cyklisty, aby zavolal na linku 158., nebo se dostavil přímo na náchodský dopravní inspektorát.

por. Iva Kormošová

24.11.2021, 14.15

