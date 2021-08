Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pachatel zadržen krátce po činu

TRUTNOVSKO - Muže jsme eskortovali do vězení.

V neděli 15. srpna 2021 trutnovští policisté zadrželi 31letého muže, který se měl před hodinou dopustit loupeže v Nádražní ulici v Trutnově. Policejní komisař proti němu včera zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání zločinu loupež, přečinu porušování domovní svobody, výtržnictví, nebezpečné vyhrožování a přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

Obviněnému muži klademe za vinu, že v neděli v 17:30 hodin v Nádražní ulici na schodech vedoucích na nábřeží nejprve nabízel poškozeným drogy a poté jim začal agresivně vyhrožovat, že pokud mu nedají finance, tak jim ublíží, přičemž jim sdělil, že má kudlu, kterou použije. Ze strachu o své životy mu dali 100 korun českých a řetízek z krku jednoho poškozeného si obviněný strhl sám a muže dále napadl pěstí do obličeje.

V dalším případě měl v jedné úpické restauraci verbálně napadnout servírku, která mu nechtěla už „nalít“ alkohol jako ostatním hostům. Po odchodu z „hospody“ pronásledoval trojici lidí, kteří se zastali obsluhy, přičemž nejprve u branky domu udeřil pěstí do obličeje jednoho z nich. Dále přeskočil uzamčenou branku, vnikl do chodby domu a tam úderem pěstí poškozenému zlomil nos.

Lustrací osoby jsme zjistili, že muž byl v sedmi případech pravomocně odsouzen a to za obdobnou trestnou činnost a také to, že mu byl rozsudkem Okresního soudu v Mladé Boleslavi v dubnu 2021 uložen souhrnný trest nepodmíněný s výměrou 3 roky do výkonu trestu odnětí svobody s ostrahou. Zadrženého muže jsme eskortovali z těchto důvodů do věznice v Hradci Králové.

por. Pižlová Šárka, DiS.

17. 6. 2021, 14:35

vytisknout e-mailem