Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pachatel loupeže zadržen

TRUTNOVSKO - Soudce na něho uvalil vazbu.

V sobotu krátce před 17:30 hodinou v ulici Prokopa Holého v Trutnově se 27letý muž dopustil loupežného přepadení, když poškozeného muže, který čekal na autobusové zastávce na spoj, napadl a následně okradl. Kriminalisté proti němu zahájili trestní stíhání ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež.

Trutnovským policistům se ho podařilo do 2 hodin od činu vypátrat a zadržet na Zelené louce za obchodním domem.

Obviněnému klademe za vinu, že měl v sobotu vpodvečer přistoupit k poškozenému a pod pohrůžkou násilí po něm požadoval peníze, které mu muž odmítl vydat. Následně ho měl obviněný muž napadnout a odcizit mu příruční tašku s osobními věcmi. Tímto jednáním mu způsobil škodu téměř 1000 korun.

Jedná se o muže s bohatou trestní minulostí, uživatele drog, který naposledy opustil brány vězení v září loňského roku, přičemž v něm strávil 7 let.



V neděli 18. 2.2024 policejní komisař zaslal podnět státnímu zástupci na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově včera akceptoval a muž je stíhán vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí až desetiletý pobyt ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

20. 2. 2024, 8:00

