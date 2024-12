Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Organizovaná skupina odhalena

KRAJ - Tři z pěti mužů jsou stíháni vazebně.

V pondělí 9. prosince 2024 v ranních hodinách policisté zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje společně s krajskými kriminalisty z Hradce Králové v Karviné zadrželi pět mužů ve věku od 33 do 50 let, kterým klademe za vinu, že jako členové organizované skupiny páchali majetkovou trestnou činnost napříč po celé České republice, přičemž svým protiprávním jednáním způsobili škodu na odcizených věcech přesahující 2,4 milionu korun a dále škodu na poškozených věcech, která přesáhla částku půl milionu korun.



Obviněným klademe za vinu, že od června letošního roku do doby jejich zadržení jako členové organizované skupiny v Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém, Středočeském, Zlínském a Moravskoslezském kraji, a v kraji Vysočina, nejméně v 17-ti případech násilím vnikli do zabezpečených objektů drah, do rekreačních zařízeních, ale i do firemních budov, ze kterých kradli, vše co jim přišlo pod ruku.

Ve velkém se zaměřovali na železniční vagóny, ze kterých „brali“ měděné kabely, lanka, lana, profily a měděné dráty. Kromě toho v několika případech odcizili i elektrické nářadí, které se na místě činu nacházelo.

Vyšetřováním dále vyšlo najevo, že skupina páchala obdobnou trestnou činnost i na Slovensku.



Kriminalisté provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, při kterých nalezli předměty používané k páchání trestné činnosti.



Kriminalisté úzce spolupracovali s odborem bezpečnosti Správy železnic, s policisty z Karviné a Ždáru nad Sázavou na odhalení této organizované skupiny, která se skládala z osob s bohatou trestní minulostí.



V úterý 10. prosince 2024 zaslal vrchní komisař státnímu zástupci podnět na vzetí třech obviněných (33, 40 a 45 let) do vazby, což soudce Okresního soudu v Náchodě včera akceptoval a muži jsou stínáni vazebně. Další dva muži byli po provedení procesních úkonů propuštěni na svobodu, kde jsou taktéž stíháni.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.



Lze předpokládat, že s pokračujícím vyšetřováním se může změnit právní kvalifikaci, ale i výše způsobené škody.

por. Pižlová Šárka, DiS.

12.12.2024, 09:00

