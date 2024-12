Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opilá řidička havarovala

TRUTNOVSKO - S těžkým zraněním skončila v nemocnici a nadýchala 1,64 promile.

HavárieVčera krátce před 21. hodinou došlo na silnici I/14 mezi Lánovem a Černým Dolem k havárii vozidla Ford, které řídila opilá 31letá cizinka.

Z dosud provedeného šetření k dopravní nehodě došlo tak, že řidička nezvládla řízení po projetí levotočivé zatáčky, vyjela vpravo mimo vozovku a tam havarovala do křoví. Vozidlo se po nárazu přetočilo a následně převrátilo na pravý bok.

Žena utrpěla těžká zranění a následně byla převezena do nemocnice, kde zůstala hospitalizovaná. Policisté s ní provedli dechovou zkoušku na alkohol s výsledem 1,64 promile a následně se podrobila odběru krve.

Dopravní policisté lustrací osoby zjistili, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel do ledna 2026. Předběžná škoda na vozidle je 80 tisíc korun.

Příčiny a okolnosti šetří trutnovští nehodáři.

por. Pižlová Šárka, DiS.

9:15, 10.10.2024

