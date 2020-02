Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opět alkohol za volantem

HRADECKO - Řidič nadýchal přes 2 promile.

Policisté v pátek dne 31.1. v brzkých ranních hodinách při své běžné činnosti zastavili v ulici Písečná v Hradci Králové ke kontrole osobní vozidlo značky Škoda Octavia, které jezdilo z pruhu do pruhu. Řidiče vyzvali k předložení všech potřebných dokladů k řízení vozidla a podrobili ho dechové zkoušce. Doklady měl 56letý muž v pořádku, ale ukazatel na drägru ukázal hodnotu přes 2 promile alkoholu v dechu. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a do vystřízlivění ho umístili do cely předběžného zadržení. Následně mu bylo sděleno podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Z vyšetřování vyplynulo, že se muž vracel z návštěvy ze Slezského Předměstí, kde vypil během večera 0,7l vína, domů na Nový Hradec Králové.

Pokud ho soud uzná vinným, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

por. Iva Kormošová

3.2.2020, 13.15

