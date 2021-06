Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné vloupání

HRADECKO - Muž se specializoval na telefony.

Královéhradeckým policistům se podařilo objasnit případ vloupání do jedné internetové prodejny v Hradci Králové, ke kterému došlo v polovině května loňského roku. Zajištěné stopy například zanechané páčidlo a další důkazy vedly k muži, na kterého byla na konci loňského roku uvalena vazba za jiné obdobné případy spáchané v jiných částech republiky. Kvůli komplikacím vzniklých v souvislosti s covidovou pandemií, mohl vyšetřovatel muže z Prahy obvinit z trestných činů krádež a poškození cizí věci až nyní. Muži ve věku 27 let klade za vinu, že po násilném vniknutí do obchodu odcizil 15 mobilních telefonů v částce přesahující 210 tisíc korun. Další škodu za více jak 100 tisíc korun způsobil na zařízení. V současné době je muž již za předchozí trestnou činnost ve výkonu trestu, kde si odpykává dvouletý trest odnětí svobody.

Pokud ho soudce uzná vinným, může mu prodloužit pobyt ve vězení o jeden rok až 5 let.

por. Iva Kormošová

22.6.2021, 14.30





vytisknout e-mailem