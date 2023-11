Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněné případy krádeží

TRUTNOVSKO - Jeden muž skončil ve vazbě, druhý je stíhaný na svobodě.

V uplynulých dnech trutnovští policisté zadrželi dva muže ve věku 29 a 37 let, proti kterým jsme zahájili trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež, porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci a z přečinu poškození cizí věci.

Obviněným mužům klademe za vinu, že nejméně ve 22 případech od března letošního roku společně nebo samostatně páchali převážně majetkovou trestnou činnost v Trutnově a ve Svobodě nad Úpou.

Terčem jejich „návštěv“ se stala například stavební buňka, garáže u rodinných domů, neobydlená však plně vybavená nemovitost, ale i karavan zaparkovaný na oploceném pozemku. Nejméně v jednom případě odjeli odcizeným vozidlem Škoda do Trutnova. Obvinění muži „kradli“ vše co jim přišlo pod ruku, například propanbutanové lahve, stavební nářadí, alkohol, potraviny elektrocentrály, počítače, ale i pračku, sušičku a televizory.



Krom toho mladší z mužů dále v několika případech nakupoval v drogerii „bez placení“. Lustrací jeho osoby vyšlo najevo, že má 9 záznamů v rejstříku trestů a také to, že byl v červenci 2023 uznán vinným ze spáchání přečinu krádež, za což mu byl uložen podmíněný trest se zkušební dobou do listopadu roku 2024. 29letý muž svým protiprávním jednáním způsobil škodu na odcizeném majetku přesahující 350 tisíc korun a škodu na poškození přesahující 110 tisíc.



Starší z dvojce způsobil škodu na majetku přesahující 110 tisíc a škodu na poškození majetku téměř 50 tisíc korun.

Policejní komisař k rukám státního zástupce zaslal podnět na vzetí 29letého muže do vazby, což soudce akceptoval a muž je stíhán vazebně. Druhý z mužů je stíhaný na svobodě.

V případě prokázání viny jim hrozí až 5 let vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

21.11.2023, 13:10

