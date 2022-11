Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněná série vloupání

TRUTNOVSKO - Obvinění muži několikrát vnikli do stejného objektu.

Začátkem listopadu strážníci Městské policie ze Dvora Králové nad Labem v odpoledních hodinách ve Vorlešské ulici dopadli muže ve věku 55 a 34 let, kteří se vloupali do místního objektu.

Přivolaní dvorští policisté oba „zloděje“ zadrželi a převezli na místní oddělení. Šetřením vyšlo najevo, že zadržení muži již byli v objektu nejméně po sedmé, přičemž si vždy odtud něco odnesli. Zaměřovali se na vše, co se dalo zpeněžit nebo odnést do sběrných surovin. Začátkem srpna například odcizili bubnovou sekačku, příště vzali železo, měď a v neposlední řadě odnesli elektromotory. Způsobená škoda na odcizených věcech je v současné době předmětem dalšího šetření.

Kriminalisté proti mužům tedy zahájili trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a krádež. Navíc mladšímu z mužů klademe za vinu, že v uplynulých měsících nejméně 5krát usedl za volant osobního vozidla i přes to, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění. Krom toho měl 2krát provedený pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Tedy policejní komisař navíc proti němu zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Oba dva jsou stíhání na svobodě a případě prokázání viny jim hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

30. 11. 2022

