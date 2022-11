Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Objasněná krádež

RYCHNOVSKO - Muž si z firmy odnesl nářadí za statisíce.

Rychnovským policistům se podařilo objasnit případ krádeže a dopadnout pachatele během dvou dnů. V sobotu přijali oznámení o krádeži nářadí v jedné firmě na Rychnovsku, kam neznámý pachatel měl vniknout otvorem v drátěném oplocení a poté do haly, kde po vypáčení zámků pracovních bas odcizil rázové utahováky a baterie v celkové hodnotě téměř 300 tisíc korun. Další 18tisícová škoda byla vyčíslena na zařízení.

Zhlédnutím poskytnutého kamerového záznamu bylo zřejmé, že stejnou osobu jedoucí na kole hlídka v nočních hodinách zastavila ke kontrole na výjezdu z Rychnova nad Kněžnou směrem na Javornici. Následnou prověrkou policisté zjistili, že se jedná o muže mající v rejstříku trestů již 6 záznamů, které se týkají převážně krádeží a že po vykonání posledního trestu byl propuštěn na konci května 2020. Dále zjistili, že muž ve vykradené firmě v minulosti pracoval a pro nespolehlivost byl propuštěn. Pak už bylo otázkou času podezřelého muže najít. To se policistům podařilo hned následující den. Od pondělí je tak 27letý muž stíhaný za trestný čin krádež a poškození cizí věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.



por. Iva Kormošová

8.11.2022, 15.15

