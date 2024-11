Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nezvaný host odhalen

TRUTNOVSKO - Hrozí mu dva roky ve vězení.

Policisté ze Svobody nad Úpou objasnili případ, který se stal koncem letních prázdnin, když neznámý pachatel v brzkých ranních hodinách vstoupil do neuzamčeného bytu, ze kterého odcizil věci v hodnotě přesahující 7 tisíc korun.

Policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 34letému muži podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, z krádeže a z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Dle slov podezřelého popíjel s kamarádem alkohol v Janských Lázních, když okolo 4. hodiny ranní kamarád na chvíli odešel. On se měl jít projít, když si všiml otevřených dveří do bytu, kam vstoupil a odcizil odtamtud klíče od vozidla, finanční hotovost a platební kartu.

V případě prokázání viny mu hrozí 2 roky ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

7.11.2024, 11:05

vytisknout e-mailem