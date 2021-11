Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nepozornost při couvání

TRUTNOVSKO - Naštěstí šlo jen o plechy.

Dnes krátce před devátou hodinou jsme vyjížděli do trutnovské ulice Šárka, kde došlo ke střetu osobního auta značky Mercedes s nákladním vozidlem MAN. Popelář při couvání přehlédl za sebou stojící auto a narazil do něho. K žádnému zranění nedošlo, odnesly to "pouze plechy" dohromady za 140 tisíc korun. U obou řidičů policisté vyloučili požití alkoholu dechovou zkouškou

Řidič MANu si za přestupek od policistů vysloužil 500korunovou pokutu.

por. Iva Kormošová

23.11.2021, 14.15

