Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Není koloběžka jako koloběžka

HRADECKO - Ve dvou případech nehod se jednalo o moped.

Během pěti dnů šetříme dvě dopravní nehody, při kterých figuroval jako účastník jezdec na elektrické koloběžce. Následným prověřením však policisté zjistili, že se o koloběžky nejedná ale svými parametry již obě vozidla spadají pod kategorii moped. Z toho plyne, že k řízení musí být příslušné řidičské oprávnění, povinné pojištění, registrace vozidla a ochranná přilba.

První nehoda, při které došlo ke střetu "elektrokoloběžky" s jízdním kolem, se stala 13.5. krátce před pátou hodinou ranní v ulici Na Mlejnku v Hradci Králové na stezce pro chodce a cyklisty, kdy ani jeden z nich se nedržel při pravém okraji komunikace. Vlivem střetu utrpěla 56letá cyklistka lehké zranění, s kterým byla převezena rychlou záchrannou službou do nemocnice. Muž ve věku 36 let jedoucí na mopedu se nezranil.



Ke druhé nehodě došlo včera 18.5. v 12.30 v ulici Bratří Štefanů, kde 29letý muž jedoucí na mopedu pravděpodobně najel na drobnou nerovnost na komunikaci. Spadl na zem a utrpěl lehké zranění. Sanita ho převezla do nemocnice na ošetření.



Ani jeden mopedista neměl sjednané povinné pojištění a neměl vozidlo registrované. Starší z řidičů navíc jel po stezce pro cyklisty a mladší zase neměl ochrannou helmu a řidičské oprávnění.

U obou mopedistů i cyklistky policisté vyloučili alkohol dechovou zkouškou. Na kole a na obou mopedech byla vyčíslena škoda na 4 tisíce korun.

Přesné příčiny a míra zavinění obou nehod jsou předmětem dalšího šetření hradeckých dopravních policistů.

Upozorňujeme občany na kritéria daná pro koloběžky - viz přiložený leták + pravidla zde.

Obdobná loňská nehoda zde.

por. Iva Kormošová

19.5.2022, 13.45

vytisknout e-mailem