Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehoda tří vozidel

TRUTNOVSKO - Zřejmě únava za volantem si vybrala svou daň.

DN - Horní Maršov - Pec pod SněžkouV sobotu 12. září vyjížděli policisté k dopravní nehodě tří osobních vozidel mezi obcemi Horní Maršov a Pec pod Sněžkou (silnice II/296). Krátce po půl čtvrté odpoledne tu řidička Škody Octavie s největší pravděpodobnosti usnula za volantem. Po průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou vyjela do protisměru a bočně se střetla s protijedoucím vozidlem Porsche. Následně pokračovala v jízdě a čelně narazila ještě do dalšího protijedoucího vozu VW Touran. V důsledku nehody utrpěli čtyři osoby lehké zranění a do péče si je převzali přivolaní záchranáři. Dechové zkoušky dopadli u všech řidičů negativně. Celková hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 460 tisíc korun.

Po dobu zásahu záchranných složek na místě a šetření události, byla komunikace neprůjezdná. Nehoda je nyní v šetření trutnovských dopravních policistů.

nprap. Lukáš Vincenc

14. září 2020, 10:33

