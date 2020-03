Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehoda sněžného skútru

TRUTNOVSKO – Policisté hledají možné svědky.

DN - Černý DůlV sobotu 22. února krátce po třinácté hodině vyjížděli policisté do obce Černý Důl na Trutnovsku k dopravní nehodě sněžného skútru. Podle prvotního šetření tu na místní komunikaci vedoucí na Tetřeví boudy jeho řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost při průjezdu levotočivé zatáčky. Následně neměl na vrstvě neupraveného sněhu zvládnout řízení, vyjel vpravo mimo cestu a narazil do stromu. Při havárii utrpěla spolujzdkyně zranění a do péče si ji převzali přivolaní záchranáři. Hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun. Přítomnost alkoholu u muže vyloučila provedená dechová zkoušká.

V souvislosti s šetřením dopravní nehody policisté žádají případné svědky, kteří by mohli poskytnout informace k události, aby se obrátili na tísňovou linku 158 či přímo na telefonní číslo 974539250 nebo se dostavili osobně na jakoukoliv služebnu policie. Děkujeme.

nprap. Lukáš Vincenc

5. března 2020, 10:45

