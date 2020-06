Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

NÁCHODSKO - Motorkář skončil v nemocnici.

Včera 23.6. krátce před 14.30 jedoucí muž na motorce značky Honda po silnici II. třídy od obce Rychnovek směrem na Jaroměř nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím osobním vozidlem značky Škoda Roomster, které muselo kvůli dopravní situaci náhle přibrzdit. Sedmnáctiletý motorkář už nedokázal zareagovat, narazil do auta a spadl do příkopu. Za motorkou jelo další osobní vozidlo značky Škoda Octavia, jehož řidič také nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do motorky. Záchranná služba převezla motorkáře do nemocnice na ošetření. Nikdo jiný zraněn nebyl. Policisté u všech řidičů vyloučili alkohol dechovou zkouškou. Na motorce odhadli škodu na 20 tisíc, na roomstru 5 tisíc a na octavii 10 tisíc korun.

Policisté na místě nehodu vyřešili uložením pokuty jak motorkáři, tak i řidiči octávie.

por. Iva Kormošová

24.6.2020, 11.45

