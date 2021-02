Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nedodržená vzdálenost

NÁCHODSKO – Tři lidé skončili v péči lékařů.

Kramolna - Trubějov_29. 1.V pátek 29. ledna krátce před 15:30 došlo mezi obcí Kramolna a Trubějov k dopravní nehodě. Pětatřicetiletý řidič automobilu značky Volkswagen nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím vozidlem značky Ford. Řidič ve snaze zabránit střetu strhl řízení do protisměru, nicméně do fordu stejně narazil. V protisměru se navíc čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Hyundai. Při dopravní nehodě byla zraněna spolujezdkyně z vozidla Volkswagen a řidič a jeho spolujezdkyně z vozidla Hyundai, všichni byli předáni do péče lékařů. Policisté vyloučili u všech řidičů přítomnost alkoholu provedenou dechovou zkouškou.

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 150 tisíc korun.

Okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření náchodských dopravních policistů.

Pravidlo 2 sekund:

Vozidla by měla mezi sebou dodržovat takovou vzdálenost, kterou ujede při dané rychlosti za dvě sekundy, což je na suché vozovce při rychlosti:

• 50 km/h – 28 m,

• 90 km/h - 50 m,

• 130 km/h – 72 m.

Toto pravidlo umožňuje řidiči jednoduše svou vzdálenost kontrolovat a nemusí sledovat vzdálenost v metrech. Bezpečnou vzdálenost mezi vozidly si můžeme ukázat na následujícím příkladu – vozidlo, které jede před Vámi a mine u silnice nějaký pevný bod (například strom či dopravní značku), tak byste k danému bodu neměli dojet dříve než za dvě vteřiny. Samozřejmě záleží na stavu komunikace, na počasí, na schopnostech řidiče, ale i na stavu vozidla, pak se doba brzdění prodlužuje a je tak doporučován větší rozestup mezi vozidly.

Dodržování bezpečné vzdálenosti je jedním ze základních pravidel silničního provozu a její nedodržování častou příčinou nehod. Více o bezpečné vzdálenosti zde.



por. Ing. Eliška Majerová

1. 2. 2021

