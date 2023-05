Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nedělní nehody

RYCHNOVSKO – Auto bez zadních kol, dodávka s motocyklem.

V neděli 28. května vyjížděli rychnovští policisté ke dvěma dopravním nehodám, které dělily tři hodiny a zhruba pět kilometrů.

Rybná nad Zdobnicí - 28.5.2023Kolem půl čtvrté hodiny odpolední jel po silnici I. třídy č. 11 v Rybné nad Zdobnicí 37letý řidič automobilu značky Škoda Superb, kdy při jízdě na přímém úseku komunikace zřejmě usnul, přejel do protisměru, kde se střetl s 61letou řidičkou vozidla Suzuki Swift. Po střetu došlo k odhození suzuki do kovového zábradlí u betonového mostku. U vozidla řidičky došlo ke kompletnímu poškození zadní části vozidla, včetně vytržení zadní nápravy. Řidička byla z místa nehody převezena do nemocnice, ke zranění jiných osob nedošlo. U obou řidičů vyloučili policisté přítomnost alkoholu provedenou dechovou zkouškou. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 101 tisíc korun.

Peklo nad Zdobnicí - 28.5.2023O tři hodiny později v obci Peklo nad Zdobnicí došlo k dopravní nehodě dodávky s motocyklem. Řidič dodávky (49 let) chtěl ze silnice I. třídy č. 11 odbočit vlevo, dal znamení o změně směru jízdy, nicméně přehlédl předjíždějícího řidiče motocyklu (42 let), který si zřejmě nevšiml zapnutého ukazatele směru, a došlo ke střetu. Řidič motocyklu i jeho spolujezdec (17 let) byli převezeni z místa nehody do nemocnice. I v tomto případě bylo požití alkoholu před jízdou vyloučeno u obou řidičů provedenou dechovou zkouškou. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 85 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravních nehod jsou předmětem šetření rychnovských dopravních policistů.

