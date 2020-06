Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Napadení řidiče autobusu

HRADECKO - Žena na řidiče zaútočila plastovou lahví.

Policisté z obvodního oddělení Hradec Králové 3 byli včera krátce před půl šestou odpolední přivoláni do ulice Palachova v Hradci Králové k incidentu mezi řidičem autobusu MHD a dvěma cestujícími. Žena s mužem se v autobuse hádali a sprostě si nadávali. Po upozornění jiných cestujících, sprostě nadávali i jim. Řidič pár vyzval k uklidnění, a aby si oba nasadili roušku, jinak že budou muset autobus opustit. Jelikož se nezklidnili a začali nadávat i jemu, zastavil na zastávce Palachova. Z autobusu však vystoupit nechtěli, proto na místo přivolal strážníky městské policie. Když řidič zabraňoval muži v útěku, žena ho praštila 2l plastovou láhví od piva dvakrát do hlavy. Řidič utrpěl zranění, s kterým musel vyhledat lékařské ošetření. Ženu po útěku z místa našli strážníci na nedalekém parkovišti schovanou za auty.

Policisté oba dva podrobili dechové zkoušce, která u 34leté ženy ukázala výsledek téměř 2 promile, u 32letého muže o necelé promile méně. Žena skončila v policejní cele. Následným prošetřováním policisté zjistili, že měla za předchozí trestnou činnost nastoupit do vězení a jelikož nenastoupila, byl na ni vydán od konce dubna příkaz k dodání do výkonu trestu, kam byla v dnešních odpoledních hodinách umístěna.

Incident policisté řeší jako trestný čin výtržnictví, za což pachateli hrozí až dva roky vězení.

por. Iva Kormošová

12.6.2020, 14.15

